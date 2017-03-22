Управляющих компаний в Самаре может стать меньше

Сегодня в городе работают 89 управляющих компаний (УК). И только треть из них передает данные в МП «Единый информационно-расчетный центр». Таким образом, большая часть компаний скрывает отчетность. Глава Самары Олег Фурсов отметил необходимость перевода всех УК в систему ЕИРЦ. Кроме того, по мнению мэра, число управляющих компаний в Самаре можно уменьшить. Есть организации, которые обслуживают всего 1-2 дома. Такие УК едва ли способны обеспечить сбор денег на необходимое количество техники и дворников, считает Олег Фурсов. В этом году в городе начнется работа по созданию более крупных компаний.