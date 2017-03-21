Самарцы заняли призовое место на интеллектуальной олимпиаде в Саранске

От Самарской области в «битве умов» приняла участие команда из победителей региональных этапов проектов: «Что? Где? Когда?», «Робототехника», «Программирование», «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты».

В команду вошли студенты из Самарского государственного университета, Самарского государственного экономического университета, Самарского государственного медицинского университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики и Тольяттинского государственного университета.