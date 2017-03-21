К самарским сосудистым хирургам едут пациенты из других регионов

По словам Аюпова, иногородние пациенты выбирают лечение в больнице Середавина из-за новых технологий сосудистой хирургии. Все чаще для получения современной медицинской помощи в Самару приезжают пациенты из других регионов. В этом году таких пациентов только в отделении сосудистой хирургии областной больницы было уже 7. В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) иногороднему жителю выполняется бесплатная операция.

Сейчас в больнице им. В.Д. Середавина проходит лечение пациент из Оренбургской области с диагнозом «атеросклероз аорты и артерий нижних конечностей». Ему было выполнено четыре операции: аортокоронарное шунтирование и операции на сосудах нижних конечностей. Результатами лечения довольны и пациент, и врачи.