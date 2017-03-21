В Самаре будут бороться с магнитами на счетчиках

Участникам семинара рассказали об ужесточении контроля за индивидуальными приборами учета. Теперь есть законодательная возможность устанавливать антимагнитные наклейки, которые покажут, воздействовали ли на счетчик с помощью магнитов с целью уменьшения показаний приборов учета. За нарушения предусмотрено начисление платы по нормативу в десятикратном размере. То есть, сэкономив на оплате коммунальных ресурсов по счетчику, к примеру, всего 100 рублей, неплательщик рискует получить счет на 1000 рублей. Слушатели семинара согласились, что такие изменения сделают собственников более ответственными и помогут в решении возникающих проблем.