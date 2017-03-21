Самарских студентов ссузов приглашают вступить в отряды
Сегодня в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова пройдет итоговая встреча студентов профессиональных образовательных организаций с представителями Российских Студенческих Отрядов (РСО) и Самарского Дома молодежи. Встреча посвящена нововведению – возможности вступления в ряды РСО студентов средне-специальных вузов (ссузов) Самарской области.
РСО – крупнейшая молодежная организация страны, которая поддерживается государством и дает студентам возможность официально работать летом не только в своем городе, но и по всей стране. Так, в направлении сельского хозяйства молодые люди могут трудиться на фруктовой базе в Крыму, а педагогическое направление включает в себя работу в детских лагерях на побережье Черного моря.
До недавнего времени возможность стать «бойцом» РСО была только у студентов высших учебных заведений. Самарская область стала первой, где был организован массовый и систематизированный прием заявок от студентов ссузов. Для наиболее четкой работы был создан городской штаб профессиональных образовательных организаций Самары.
Чтобы студенты ссузов не упустили уникальный шанс, с 1 марта 2017 года была организована информационная кампания, в ходе которой молодым людям подробно рассказали о том, что такое РСО и какие возможности дает эта организация.
Участниками кампании стали 23 ссуза города и больше 8500 студентов. Уже зарегистрировано около 500 желающих, причем больше всего студентов интересовала работа проводниками – больше половины всех заявок было подано именно по этому направлению. На втором месте по количеству заявок находится педагогическая сфера (больше 80), на третьем – строительное направление (больше 50).
Регистрация учащихся ссузов продлится до 24 марта. В апреле зарегистрированных студентов распределят по направлениям и начнут обучение. И уже этим летом студенты ссузов наравне с воспитанниками вузов всей страны будут работать проводниками, строителями, вожатыми, получать опыт в сфере сельского хозяйства и сервиса.
Дополнительную информацию можно получить в информационно-аналитическом отделе МБУ Самары «Самарский Дом молодежи» по телефонам: 8 (846) 341-45-17, 8 (987) 953-78-08, а также по e-mail: public@samdm.ru, на официальном сайте: http://samdm.ru/ или в группе "ВКонтакте": https://vk.com/sdmsamara.
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