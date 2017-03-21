Через полтора месяца в Самаре откроется центр лечения почек

Центр диализа будет включать в себя отделения гемодиализа (очищения крови), перитонеального диализа (искусственное очищение крови), гравитационной хирургии крови, переливания крови областной больницы, стационарные койки для пациентов на диализе, палаты интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов. Общая площадь центра составляет 5 тысяч квадратных метров.

Сейчас проводятся работы по внутренней отделке, после которых будет произведен монтаж высокотехнологичного оборудования, в том числе – 38 аппаратов для проведения гемодиализа (очищения крови). Здание нового центра соединено с главным корпусом областной больницы Середавина переходом, что позволит успешно функционировать в рамках многопрофильной больницы.