21 марта 2017 года,
16:00
$ 57.28    61.7   Нефть 52 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Дорогу в Самаре разметят на 40 миллионов рублей

Соответствующий аукцион объявило Управление организации торгов администрации города.
 
Начальная стоимость контракта составляет 40,5 миллиона рублей. Подрядчика мэрия рассчитывает определить 10 апреля. Разметку нанесут на дороги местного значения, которые находятся в ведении муниципалитета. 
Дата: 21 марта 2017 , 10:37
153
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Юлия Ермолаева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самарцы заняли призовое место на интеллектуальной олимпиаде в Саранске
21 марта 2017
101
Самарцы заняли призовое место на интеллектуальной олимпиаде в Саранске
В Тольятти пьяный водитель Лады Калины в лобовую столкнулся с «четырнадцатой»
21 марта 2017
100
В Тольятти пьяный водитель Лады Калины в лобовую столкнулся с «четырнадцатой»
«Почта России» защищает право разносить квитанции самарцам в суде
21 марта 2017
131
«Почта России» защищает право разносить квитанции самарцам в суде
Самый дорогой кв.м жилья в феврале этого года был зафиксирован в трехкомнатных квартирах Ленинского района
21 марта 2017
183
Самый дорогой кв.м жилья в феврале этого года был зафиксирован в трехкомнатных квартирах Ленинского района
Глава Самары Олег Фурсов ответит на вопросы горожан в прямом эфире
21 марта 2017
136
Глава Самары Олег Фурсов ответит на вопросы горожан в прямом эфире
К самарским сосудистым хирургам едут пациенты из других регионов
21 марта 2017
148
К самарским сосудистым хирургам едут пациенты из других регионов
В Самаре будут бороться с магнитами на счетчиках
21 марта 2017
278
В Самаре будут бороться с магнитами на счетчиках
В Самаре пройдет «Кубок Владислава Третьяка»
21 марта 2017
151
В Самаре пройдет «Кубок Владислава Третьяка»
Самарских студентов ссузов приглашают вступить в отряды
21 марта 2017
133
Самарских студентов ссузов приглашают вступить в отряды
Лента новостей
21 марта 2017 , 13:47
100
В Тольятти пьяный водитель Лады Калины в лобовую столкнулся с «четырнадцатой»
ДТП произошло 20 марта в 1:00 на улице Дзержинского в Автозаводском районе.
21 марта 2017 , 13:47
101
Самарцы заняли призовое место на интеллектуальной олимпиаде в Саранске
Стали известны итоги завершившейся в Саранске студенческой олимпиады Приволжского федерального...
21 марта 2017 , 13:15
131
«Почта России» защищает право разносить квитанции самарцам в суде
На 18 апреля Арбитражный суд Самарской области назначил заседание по исковому заявлению...
21 марта 2017 , 13:10
183
Самый дорогой кв.м жилья в феврале этого года был зафиксирован в трехкомнатных квартирах Ленинского района
Согласно отчету, предоставленному СОФЖИ,  он составил 64 тысячи рублей.  ...
21 марта 2017 , 12:58
120
Самарские фехтовальщицы стали сильнейшими в стране
Две золотые медали наши шпажистки завоевали на молодежном первенстве России в Сочи.
21 марта 2017 , 12:54
136
Глава Самары Олег Фурсов ответит на вопросы горожан в прямом эфире
Он состоится сегодня в 19:00 на телеканале «Россия-24».
21 марта 2017 , 12:20
148
К самарским сосудистым хирургам едут пациенты из других регионов
Об этом заведующий отделением сосудистой хирургии Самарской областной клинической больницы имени...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5768
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4994
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3855
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
3850
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
У музея
19 февраля 2017
1283
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
910
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
976
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
848
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.