В Самаре задержали банду нефтеврезчиков

Якобы на территории незаконно функционирующей нефтебазы, расположенной в Волжском районе Самарской области, были обнаружены пять автобойлеров, заполненных нефтепродуктами, и нефтеотвод из несанкционированной врезки в нефтепровод АО «Транснефть-Приволга». Членов преступной группировки задержали в ходе спецоперации УФСБ. По предварительной оценке правоохранительных органов, преступники успели выкачать более 6,9 тысячи тонн нефти на общую сумму примерно 150 миллионов рублей. Затем краденое топливо могло переправляться на нефтебазы в различные регионы России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.