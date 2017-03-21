Один погиб и 24 эвакуированы при пожаре на улице Гастелло

20 марта в 17 часов в Октябрьском районе Самары на улице Гастелло произошел пожар. Огнеборцев вызвал один из жильцов дома, который рассказал о задымлении в подъезде. На место отправились 10 сотрудников МЧС на 3 спецмашинах. Из здания было эвакуировано 24 человека. Пожарные обнаружили, что в одной из квартир горят личные вещи. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1953 года рождения. Причина возгорания устанавливается.