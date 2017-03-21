Районы Самары могут получить внушительную поддержку областного бюджета

Расчет суммы, которая будет направлена из областной казны в каждое из муниципальных образований, производится правительством исходя из параметров каждого внутригородского района. Объем софинансирования из регионального бюджета, по информации представителей администрации Самары, в отдельных случаях может превысить 89%. При этом районы до 27 марта должны определиться с перечнем подлежащих ремонту объектов, а сформировать и направить заявки в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области – до 7 апреля.