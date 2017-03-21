С порывом трубопровода в Красноглинском районе справились ночью
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что вчера утром, в 10.45, в МЧС поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм в районе дома №1а на 19 км Московского шоссе в Красноглинском районе Самары. На время проведения работ было приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей) и 11 социально-значимых объектов. На месте работала бригада цеха аварийно-восстановительных работ ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС) и ООО «СамараТрансСтрой». Был организован подвоз питьевой воды бойлерами.
По сообщению ГУ МЧС, в 2.26 ночи ремонтные работы завершили и приступили к наполнению системы водоснабжения.
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