Самарские труженики тыла смогут получить компенсации на коммунальные услуги

По поручению губернатора Николая Меркушкина был разработан законопроект, который позволит оказать дополнительную социальную помощь труженикам тыла. До сегодняшнего дня они имели право только на два вида мер социальной поддержки: единовременная денежная выплата и обеспечение жилым помещением. Благодаря принятому правительством региона законопроекту они получат еще одну меру социальной поддержки – компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Напомним, что с 1 марта на территории Самарской области начал действовать новый порядок предоставления социальной помощи гражданам. Теперь при распределении большинства социальных выплат учитываются принципы адресности и нуждаемости.

Главная цель всех изменений – оказать дополнительную поддержку тем категориям граждан, которые нуждаются в помощи со стороны государства острее всего. Еще одной немаловажной задачей является наведение порядка в сферах транспорта и ЖКХ, из которых с применением различных «серых» и мошеннических схем уводилось на сторону сотни миллионов рублей.