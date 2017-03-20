Воду в Крутые Ключи вернут завтра
По информации ООО «Самарские коммунальные системы», работы по восстановлению водоснабжения микрорайона Крутые Ключи и поселка Мехзавод будут завершены 21 марта. Место повреждения коммуникаций нашли и приступили к ремонту. Воду обещают вернуть жителям утром.
Напомним, что сегодня утром в 10.45 в МЧС поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм в районе дома №1а на 19 км Московского шоссе в Красноглинском районе Самары. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей) и 11 социально-значимых объектов. На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС) и ООО «СамараТрансСтрой».
Организован подвоз питьевой воды бойлерами, которые выставлены по адресу: поселок Мехзавод, 4-й квартал, ДК «Октябрь»; поселок Мехзавод, 15-й квартал, дом № 1; поселок Мехзавод, 2-й квартал, дом № 5; улица Волжское шоссе, дом № 123; микрорайон Крутые Ключи, улица Ивана Финютина, 45.
Бойлеры с технической водой выставлены по адресу: поселок Мехзавод, 7-й квартал, котельная № 7; поселок Мехзавод, 10-й квартал, дом № 21; улица Московское шоссе, 20 км, дом № 6 ПСЧ № 17. К ликвидации аварии привлечен 31 человек на 19 спецмашинах.
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