20 марта 2017 года,
23:08
$ 57.93    62.37   Нефть 51.41 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Из Самары чаще можно будет улететь в Казань, Пермь и Оренбург

С конца марта частота полетов из «Курумоча» в города Приволжского федерального округа увеличится.
 
С переходом на весенне-летнее расписание, которое вступит в силу 26 марта, рейсы по маршруту Оренбург-Самара-Оренбург станут ежедневными, а не 3 раза в неделю. По одной частоте добавится к маршрутам Самара-Казань-Самара (6 рейсов в неделю, все дни кроме субботы) и Пермь-Самара-Пермь (вылеты в понедельник, среду и воскресенье). Направление Самара-Киров-Самара сохранит частоту вылетов 3 рейса в неделю.
Дата: 20 марта 2017 , 16:52
155
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
20 марта 2017
98
Союз художников приглашает самарцев на тематический вечер о Японии
no photo
20 марта 2017
161
Воду в Крутые Ключи вернут завтра
В понедельник 20 марта день и ночь сравнялись по своей продолжительности
20 марта 2017
154
В понедельник 20 марта день и ночь сравнялись по своей продолжительности
До 31 марта изменения в «Правилах благоустройства города» будут обсуждены с общественностью
20 марта 2017
153
До 31 марта изменения в «Правилах благоустройства города» будут обсуждены с общественностью
Из Самары чаще можно будет улететь в Казань, Пермь и Оренбург
20 марта 2017
155
Из Самары чаще можно будет улететь в Казань, Пермь и Оренбург
Изменилось расписание речных перевозок из Самары
20 марта 2017
138
Изменилось расписание речных перевозок из Самары
В этом году в рамках программы «Цветущая Самара» высадят 1,5 млн цветов
20 марта 2017
162
В этом году в рамках программы «Цветущая Самара» высадят 1,5 млн цветов
Волжское шоссе в Самаре отремонтируют до начала ноября
20 марта 2017
277
Волжское шоссе в Самаре отремонтируют до начала ноября
no photo
20 марта 2017
172
В Самаре завершено расследование гибели на производстве двух рабочих
Лента новостей
20 марта 2017 , 21:10
98
Союз художников приглашает самарцев на тематический вечер о Японии
Выставочный зал Союза художников России представляет тематическую программу, посвящённую...
20 марта 2017 , 21:05
113
Самарский хоккей потерял своего игрока из губернской истории
В субботу, 18 марта, во время матча ветеранов в Туле ушел из жизни на 63-м году из-за...
20 марта 2017 , 17:44
161
Воду в Крутые Ключи вернут завтра
По информации ООО «Самарские коммунальные системы», работы по восстановлению...
20 марта 2017 , 17:27
129
Волейболисты «Новы» проиграли в Сургуте и опустились на десятое место
В очередном 24-м туре мужской волейбольной суперлиги сургутский «Газпром-Югра» на...
20 марта 2017 , 17:05
124
«Крылья Советов» сыграют с ЦСКА в Москве 2 апреля
Российская футбольная премьер-лига представила расписание матчей 21-го тура чемпионата России....
20 марта 2017 , 17:01
164
Баскетболисты «Самары» завершили регулярный чемпионат на третьем месте
Как и предполагалось, в четвертьфинале плей-офф мужской баскетбольной суперлиги-1 соперником...
20 марта 2017 , 17:00
154
В понедельник 20 марта день и ночь сравнялись по своей продолжительности
С астрономической точки зрения с этого дня наступает весенний период, который длится вплоть до...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5747
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4963
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
3837
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3830
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
У музея
19 февраля 2017
1273
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
898
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
962
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
832
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.