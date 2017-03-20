Из Самары чаще можно будет улететь в Казань, Пермь и Оренбург

С переходом на весенне-летнее расписание, которое вступит в силу 26 марта, рейсы по маршруту Оренбург-Самара-Оренбург станут ежедневными, а не 3 раза в неделю. По одной частоте добавится к маршрутам Самара-Казань-Самара (6 рейсов в неделю, все дни кроме субботы) и Пермь-Самара-Пермь (вылеты в понедельник, среду и воскресенье). Направление Самара-Киров-Самара сохранит частоту вылетов 3 рейса в неделю.