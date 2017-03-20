Волжское шоссе в Самаре отремонтируют до начала ноября

Заказчиком работ выступает «Региональный телекоммуникационный центр». Единственным участником аукциона стало ООО «Самарадорстрой». С ним заключили контракт на 215 миллионов рублей. Компании предстоит до 31 октября текущего года отремонтировать 3,2 километра дороги. Список работ по контракту весьма обширен. Подрядчику предстоит самостоятельно расчистить территорию от деревьев и кустарников, организовать дорожное движение в местах проведения работ (временные автобусные остановки, средства технического регулирования) и т.д.