В Самаре завершено расследование гибели на производстве двух рабочих

Трагедия произошла в мае 2016 года. По данным инспекции, формовщик производил работы по транспортировке железобетонных плит с дорожки на участок хранения готовой продукции. В это время инженер находилась на участке хранения готовой продукции и производила осмотр и маркировку плит. Во время перемещения мостовым краном с крюка крана на рабочих упал плитодержатель. Оба погибли. Так как работники находились на своих рабочих местах и выполняли свои трудовые обязанности, несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Установлены причины несчастного случая и виновные лица, сообщает Госинспекция труда.