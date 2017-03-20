В Самарской области ранее судимый забил пенсионера до смерти стулом и разводным ключом

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили жителей соседних домов, собрали необходимые улики. После этого сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – местного жителя 1965 рождения, ранее судимого за совершение грабежа.

По версии полицейских, инцидент произошел во время распития спиртных напитков в доме у потерпевшего. Между собутыльниками возникла ссора, в результате которой подозреваемый стал наносить хозяину жилплощади удары различными предметами, которые попадались ему под руку – стул, разводной ключ. От полученных травм потерпевший скончался. Злоумышленник, поняв, что его оппонент не подает признаков жизни, скрылся с места происшествия. Тело мужчины через несколько дней обнаружила сотрудница одного из государственных учреждений, которая принесла погибшему пенсию.

Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионера. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Подозреваемый находится под стражей, ведется следствие.