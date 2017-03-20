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Жители микрорайона Крутые Ключи остались без холодной воды

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
 
Сегодня в 10.45 в МЧС поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм в районе дома №1а на 19 км Московского шоссе в Красноглинском районе Самары. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей) и 11 социально-значимых объектов. На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС) и ООО «СамараТрансСтрой». На месте происшествия проводятся земляные работы.
 
Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и администрацией Самары. Организован подвоз питьевой воды бойлерами, которые выставлены по адресу: поселок Мехзавод, 4-й квартал, ДК «Октябрь»; поселок Мехзавод, 15-й квартал, дом № 1; поселок Мехзавод, 2-й квартал, дом № 5; улица Волжское шоссе, дом № 123; микрорайон Крутые ключи, улица Ивана Финютина 45.
 
Бойлеры с технической водой выставлены по адресу: поселок Мехзавод, 7-й квартал, котельная № 7; поселок Мехзавод, 10-й квартал, дом № 21; улица Московское шоссе, 20 км, дом № 6 ПСЧ № 17. К ликвидации аварии привлечен 31 человек на 19 спецмашинах.
Дата: 20 марта 2017 , 12:23
357
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
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