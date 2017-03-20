Мужчина стал фигурантом уголовного дела за клевету на работницу детсада
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» обратилась жительница районного центра с заявлением о распространенной в ее адрес клевете.
Опросив заявительницу, полицейские установили, что 35-летний ранее судимый житель Кинеля умышленно распространил в детском учреждении, где работает потерпевшая, заведомо ложные сведения, порочащие ее честь, достоинство и репутацию. По данным сотрудников полиции, мужчина сообщил работникам учреждения ложную информацию о том, что женщина страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих.
В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот часов. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют мотивы, побудившие подозреваемого пойти на такой шаг.
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