Самарские полицейские закрыли выездную «разливайку»

Сотрудники полиции выяснили, что в данном торговом объекте продают алкогольные напитки дистанционным способом. В настоящее время в отношении индивидуального предпринимателя сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит административный штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.