37 человек погибли на железнодорожных путях в Самарской области

На заседании была заслушана информация о фактах травмирования и гибели людей на железнодорожных путях Самарской области в 2016 году. За этот период на территории Самарской области пострадали 56 человек, 37 из них – со смертельным исходом. Девять пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения, в семи случаях зафиксирована попытка суицида. В 2016 году на территории губернии было зафиксировано 218 посторонних лиц на железнодорожных путях, в 32 случаях машинистами было применено экстренное торможение, что позволило избежать трагедии. В целом, по сравнению в 2015 годом отмечается снижение случаев травмирования на 7%, со смертельным исходом – на 14%.

Комитетом принято решение рекомендовать Куйбышевской железной дороге - филиалу ОАО «Российские железные дороги» продолжить работу по предупреждению травмирования граждан и несовершеннолетних детей на железной дороге.