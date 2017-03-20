Самарские школьники будут учиться в одну смену

В настоящее время в городе работают 160 общеобразовательных учреждений. В 74 школах дети учатся в 2 смены. В общей сложности, после обеда приходят на занятия 17 479 человек, что составляет 15,95 % от общего количества обучающихся. Статистика свидетельствует о ежегодном росте числа школьников в Самаре более чем на 3000 человек. С целью устранения дефицита учебных мест в Самаре разработаны специальная подпрограмма, направленная на создание новых мест в образовательных организациях, и проект «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Самара до 2025 года». По словам представителей департамента образования Самары, в ходе реализации мероприятий вышеназванных программ планируется увеличить количество учебных мест, что позволит организовать учебный процесс в односменном режиме.