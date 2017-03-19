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Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта

В субботу, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против нового порядка социальной поддержки льготных категорий граждан Самарской области.

Организаторами акции выступили региональные отделения партий КПРФ, ЛДПР и движения "Гражданская инициатива". По данным областного ГУ МВД, в митинге участвовали около 1000 человек. Напомним, аналогичная акция прошла месяц назад, тогда в ней приняло участие по разным данным от 500 до 950 человек.
Дата: 19 марта 2017 , 16:14
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