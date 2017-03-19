Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В субботу, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против нового порядка социальной поддержки льготных категорий граждан Самарской области.
Организаторами акции выступили региональные отделения партий КПРФ, ЛДПР и движения "Гражданская инициатива". По данным областного ГУ МВД, в митинге участвовали около 1000 человек. Напомним, аналогичная акция прошла месяц назад, тогда в ней приняло участие по разным данным от 500 до 950 человек.
Организаторами акции выступили региональные отделения партий КПРФ, ЛДПР и движения "Гражданская инициатива". По данным областного ГУ МВД, в митинге участвовали около 1000 человек. Напомним, аналогичная акция прошла месяц назад, тогда в ней приняло участие по разным данным от 500 до 950 человек.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 марта 2017
3226
19 марта 2017
319
18 марта 2017
451
18 марта 2017
203
17 марта 2017
560
17 марта 2017
703
1
19 марта 2017 , 16:14
3226
В субботу, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против нового...
19 марта 2017 , 14:52
319
В отношении директора и главного бухгалтера самарского ООО «СантТрансСтрой»...
19 марта 2017 , 14:48
319
В субботу вся страна праздновала трехлетнюю годовщину возвращения Республики Крым в состав...
18 марта 2017 , 17:39
451
ДТП произошло в минувший четверг в 19:55 на 889 км федеральной трассы М-5 «Урал» в...
18 марта 2017 , 17:25
310
Она должна поступить в распоряжение самарских коммунальщиков в начале июня. Об этом сообщил...
18 марта 2017 , 15:12
259
Любой родитель хочет быть уверен, что с его ребенком в школе все будет в порядке. Безопасность...
18 марта 2017 , 15:05
225
Попадая в пространство выставки, сразу оказываешься окруженным красотой. Хрупкие цветы и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5726
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4924
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3822
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3801
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1253
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
881
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
945
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
812
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...