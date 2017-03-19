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В Самаре фирма скрыла 397 миллионов рублей налогов

В отношении директора и главного бухгалтера самарского ООО «СантТрансСтрой» возбуждено уголовное дело.
 
По версии следствия, в период с 2010 года по 2013 года обвиняемые уклонились от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения, на общую сумму более 397 миллионов рублей.
 
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Железнодорожного района Самары для рассмотрения по существу.
Дата: 19 марта 2017 , 14:52
61
Автор текста: Сергей Ромашов
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