Севастопольским вальсом самарцы отметили воссоединение Крыма с Россией

В этом году в памятный для всей страны день самарцы провели масштабную танцевальную акцию "Россия — Крым: вместе навсегда!".

В едином порыве в разных стилях и направлениях зажигали не только студенты, но и все собравшиеся. Мастер-классы восьми танцевальных студенческих команд оценивало компетентное жюри. Лучшей по итогам двух туров была признана команда Самарского государственного социально-педагогического университета "Garage band". В награду из рук губернатора победители получили туристическую поездку в студенческий творческий лагерь Республики Крым.

Свое видение знакового для всей страны события отразили молодые граффитисты. Нарисованные ими панно символизировали крепкую дружбу между Самарой и Крымом. В большинстве работ присутствовали такие связующие образы как Ласточкино гнездо и Ладья, Набережная Волги и берег моря. Причем на всех картинах есть солнце как символ восстановленной справедливости и единства. Художники-эксперты наиболее высоко оценили работу команды самарского института культуры. Они, как и дипломанты второй и третей степени, получили в подарок сертификат на туристическую поездку в Жигулевский заповедник.

- Три года назад жители Крыма и Севастополя сделали исторический выбор в пользу достойного будущего в семье братских народов Российской Федерации, - зачитал приветственный адрес от главы Республики Крым Сергея Аксенова Сергей Стрельбицкий. - Почти четверть века мы были разделены искусственными границами, но все эти годы Россия оставалась для крымчан и севастопольцев родиной. Крым всегда ощущал поддержку России, в частности Самары и Самарской области.

Губернатор Николай Меркушкин подчеркнул, что Крым вернулся в родной дом:

- И Крымская весна – это гордость и радость всей страны. Самарская область стала побратимом Сакского района Крыма и старается оказывать всевозможную помощь. Нашими общими усилиями был восстановлен мемориальный комплекс «Девяти Героев Советского Союза» в Сакском районе, отремонтирована часть детских садов и школ, отделение районной больницы. Наши волонтеры работают там уже три года.

Завершился праздник самым крупным танцевальным флешмобом, когда на сцене и на площади все собравшие встали в пары и закружились в «Севастопольском вальсе»

На площади Куйбышева в этот день царила атмосфера дружбы и единства. Поздравили и разделили с жителями и гостями города гордость за историческое объединение губернатор Самарской области Николай Меркушкин, председатель Губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов, председатель самарской городской Думы Галина Андриянова и многие другие. В этот день в Самару приехала делегация из Крыма. В ее состав вошли министр курортов и туризма Республики Сергей Стрельбицкий, заместитель постоянного представителя Республики при президенте РФ Александр Степанян, глава администрации Сакского района Крыма Галина Мирошниченко, председатель Сакского районного совета Николай Россоловский.