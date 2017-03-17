В Самарской области наркобарон получил 8 лет тюрьмы

Судом установлено, что Полосин создал и руководил преступным сообществом, действовавшим на территории Самарской области с марта 2013 года по март 2015 года. В наркобанду входили 2 организованные преступные группы с численностью не менее 6 человек, которые приобретали наркотики крупными партиями в Москве и сбывали жителям Самарской области через интернет-магазины. В ходе следствия у участников преступного сообщества было обнаружено и изъято в общей сложности около 2 кг синтетических наркотических средств, предназначавшихся для последующего сбыта.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год.