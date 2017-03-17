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Самарские депутаты устроили рейд по Советскому району

Администрация проверила санитарное состояние районных территорий.
 
9 марта представители совета депутатов провели объезд Советского района. В маршруте - адреса, по которым поступили жалобы от жителей. В выездном мероприятии приняли участие члены двух комитетов под председательством Юлии Захаровой и Николая Мишкова вместе с представителями районной администрации - председателем административной комиссии Игорем Гавриковым и начальником отдела по ЖКХ Вячеславом Яковлевым, а также представителями управляющих компаний «Жилищно-коммунальная система» и «Энергокомплекс». 
 
Жители района жаловались, что на дороге на ул. Ратнера отсутствует пешеходная зона и затруднен проход к поликлинике, контейнерная площадка на ул. Печерской, 139 находится в ненадлежащем состоянии, а в подвалах домов в пер. Лучистом, 4 и на ул. Авроры, 183 постоянно парит, отчего в квартирах и подъездах стоит сырость и уже появляется грибок. 
 
Проверяющие констатировали, что некоторые замечания по поступившим жалобам были устранены в кратчайшие сроки. В частности, управляющая компания привела в надлежащее состояние подвальное помещение в пер. Лучистом. А вот состояние контейнерной площадки на ул. Печерской до сих пор такое, что было решено привлечь к административной ответственности коммунальщиков, обслуживающих жилье, и компанию-подрядчика, ответственную за вывоз мусора.
 
Дата: 17 марта 2017 , 17:24
151
Автор текста: Светлана Келасьева
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