В Самарской области пройдет форум наставников
21 марта на базе технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти состоится I региональный форум наставников «Наставничество-партнерство для успеха».
Организаторами мероприятия являются «Региональный центр развития трудовых ресурсов» и «Тольяттинский социально – педагогический колледж». В ходе работы форума запланированы обсуждение актуальных вопросов развития наставничества, которое поможет подготовить кадры для отрасли образования, физической культуры и спорта на территории Самарской области. На площадках форума состоятся мастер-классы: «Лего - конструирование и робототехника в дошкольном образовании», «Методика использования моделей WEDO 1.0 во внеурочной деятельности», «Оздоровительная тренировка в новых видах физкультурно-оздоровительной деятельности».
В работе форума примут участие представители министерства образования и науки Самарской области, департамента образования мэрии Тольятти, руководители организаций, наставники в отрасли образования, физической культуры и спорта, преподаватели профессиональных образовательных организаций и студенты.
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