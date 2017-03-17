В Самарской области пройдет форум наставников

Организаторами мероприятия являются «Региональный центр развития трудовых ресурсов» и «Тольяттинский социально – педагогический колледж». В ходе работы форума запланированы обсуждение актуальных вопросов развития наставничества, которое поможет подготовить кадры для отрасли образования, физической культуры и спорта на территории Самарской области. На площадках форума состоятся мастер-классы: «Лего - конструирование и робототехника в дошкольном образовании», «Методика использования моделей WEDO 1.0 во внеурочной деятельности», «Оздоровительная тренировка в новых видах физкультурно-оздоровительной деятельности».

В работе форума примут участие представители министерства образования и науки Самарской области, департамента образования мэрии Тольятти, руководители организаций, наставники в отрасли образования, физической культуры и спорта, преподаватели профессиональных образовательных организаций и студенты.