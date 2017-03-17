Теперь из Самары можно улететь в Салехард и Ханты-Мансийск

Из Самары самолеты теперь летают до Салехарда и Ханты-Мансийска, минуя пересадку в Москве. Перевозку пассажиров осуществляет авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Рейс Самара – Ханты-Мансийск открыт каждый понедельник, вылет в 19.00 местного времени (с 27 марта, после перехода на весенне-летнее расписание, время вылета сдвинется на 19.45). Обратный рейс Ханты-Мансийск – Самара - по четвергам в 12.55 (с 27 марта по средам, вылет в 13.55).

Вылететь из Самары в Салехард можно будет по субботам в 08.35 (с конца марта по пятницам в 09.00). В обратном направлении рейсы выполняются по понедельникам в 14.20 (после 27 марта - в 15.10).