В Самаре за счет инвесторов построят новый больничный корпус

«Центр крови» откроется на улице Ташкентской, 159

Отдельный корпус центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии будет построен в городе в рамках концессуального соглашения. Экстракорпоральная гемокоррекция — это процедура, предполагающая взятие крови у пациента, изменение ее состава и очищение от вредных элементов. К последним относят излишки холестерина, токсические вещества, антигены и антитела. Клиническая трансфузиология – это переливание крови. То есть речь идет о строительстве нового корпуса, где будут брать анализ крови и делать переливание.

Инвестором проекта выступит ООО «ФармСКД», сторонами-заказчиками - министерство здравоохранения Самарской области и Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов недвижимого имущества. При этом инвестор получает возможность эксплуатировать объект и получать с него прибыль.