В Самаре закрыли движение по маршруту Ульяновский спуск – Рождествено

Маршрут закрыт в связи с тем, что на участке около Ульяновского спуска резко ухудшилась ледовая обстановка на реке Волга. Двумя неделями ранее предприятие закрыло движение судов на воздушной подушке по маршрутам Самара–Ширяево, а также Самара–Винновка.