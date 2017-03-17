В Самаре усилен контроль за санитарным состоянием общественного транспорта

- В настоящее время уборка вагонов организована в два этапа, - рассказывает начальник Северного трамвайного ДЭПО Сергей Соболев. - Ежедневно их подметают, промывают, а раз в неделю, перед проведением технического обслуживания, осуществляется более тщательная уборка - вагоны прогоняют через моечную машину, а затем домывают вручную с использованием салонной техники и моющих средств. На приведение в порядок одного вагона силами нескольких человек уходит около 40 минут.

В парке МП «Пассажиравтотранс» процесс мойки автобусов полностью автомотизирован. Здесь установлены две поточные моечные линии, через которые автобусы проходят по очереди. Процесс начинается с наведения чистоты в салоне – сначала его подметают, затем выполняется влажная уборка и только потом - наружная мойка. На все уходит не более 10-15 минут. Специальных уборщиков здесь нет, водители сами моют автобусы каждый день после смены.

Также усилен контроль за коммерческими перевозчиками. Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Олег Яхин, совместно с представителями ГИБДД сотрудники департамента участвуют в рейдах, в ходе которых проверяется не только соблюдение правил пассажирских перевозок, но и санитарное состояние подвижного состава. При обнаружении замечаний на водителя составляется протокол об административном правонарушении, на предприятие направляется предписание об устранении выявленных нарушений, принимаются соответствующие меры. Подобные рейды проводятся дважды в месяц, нарушители обычно выявляются при каждой подобной проверке.