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На перепланировку квартиры может потребоваться разрешение соседей

В правительство России внесен законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах, сообщает министерство строительства Самарской области.
 
Законопроект, разработанный Минстроем России, определяет четкие правила перевода жилого помещения в нежилое, а также проведение переустройства и перепланировки, влекущих изменение размера общего имущества многоквартирного дома.
 
С принятием законопроекта для перевода жилого помещения в нежилое собственнику будет необходимо заручиться согласием соседей. Для того, чтобы решение было принято, требуется кворум владельцев помещений в таком доме или их представителей. Кворум означает участие в собрании более 50% собственников, из которых не менее половины голосов поддержат перевод.
 
В случае проведения переустройства или перепланировки помещений, которые влияют на изменение размера общего имущества в многоквартирном доме, помимо согласия 50% собственников дома, также потребуется согласие 100% собственников помещений, расположенных в подъезде, и собственников помещений (квартир), примыкающих к нему. Если в доме один подъезд, необходимо согласие всех собственников дома.
Дата: 17 марта 2017 , 11:05
71
Автор текста: Сергей Ромашов
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