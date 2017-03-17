На перепланировку квартиры может потребоваться разрешение соседей

Законопроект, разработанный Минстроем России, определяет четкие правила перевода жилого помещения в нежилое, а также проведение переустройства и перепланировки, влекущих изменение размера общего имущества многоквартирного дома.

С принятием законопроекта для перевода жилого помещения в нежилое собственнику будет необходимо заручиться согласием соседей. Для того, чтобы решение было принято, требуется кворум владельцев помещений в таком доме или их представителей. Кворум означает участие в собрании более 50% собственников, из которых не менее половины голосов поддержат перевод.

В случае проведения переустройства или перепланировки помещений, которые влияют на изменение размера общего имущества в многоквартирном доме, помимо согласия 50% собственников дома, также потребуется согласие 100% собственников помещений, расположенных в подъезде, и собственников помещений (квартир), примыкающих к нему. Если в доме один подъезд, необходимо согласие всех собственников дома.