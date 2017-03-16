В Самарской области заменили 560 лифтов

Оборудование в 110 многоквартирных домах заменили в рамках региональной программы капремонта, которая действует в области с 2014 года. С начала действия программы заменили 560 лифтов. До конца текущего года реконструируют подъемники еще 34 многоэтажек региона. Всего в многоквартирных домах области сегодня работает свыше 6 тысяч лифтов. Больше половины уже выработали свой срок и требуют замены. В обновленных кабинах устанавливают цифровое табло и звуковое сопровождение для людей с ограниченными возможностями здоровья.