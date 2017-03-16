В Самаре иномарка насмерть сбила мужчину

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 30-летняя женщина за рулем автомобиля "Ниссан" двигалась по улице Аэродромной со стороны улицы Волгина. На перекрестке улиц Аэродромной и Авроры она начала поворачивать налево в направлении улицы Мориса Тореза. По предварительной версии полицейских, автомобилистка допустила наезд на неустановленного мужчину 50-60 лет, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка была трезва. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать личность погибшего и все подробности произошедшего.