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В Самаре приняли поправки в бюджет и закрепили новые полномочия за мэром

16 марта центральными вопросами повестки пленарного заседания Самарской городской думы стали поступление в казну 10,5 миллиарда рублей и закрепление за главой Самары Олегом Фурсовым полномочий по заключению концессионных договоров с инвесторами.
 
Первый вопрос достаточно подробно рассматривался на думском комитете по бюджету, налогам и экономике 14 марта. Из всех денежных поступлений 4,4 миллиарда – это субсидии на решение вопросов местного значения. Еще 6,1 миллиарда рублей составляют субвенции на реализацию переданных государственных полномочий. Деньги потратят на разные цели. Например, 617,9 миллиона рублей направят на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе, а также на строительство новой от улицы Ташкентской до строящегося сегодня стадиона «Самара Арена». Еще на 617,7 миллиона рублей власти закупят жилье у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
 
Второй вопрос 14 марта обсудили на комитете по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям. Депутаты рассмотрели поправки в положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», а именно, возможность закрепить за главой Самары полномочий по заключению концессионных соглашений с инвесторами. Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов недвижимого имущества. При этом инвестор получает возможность эксплуатировать объект и получать с него прибыль. Стоит отметить, что глава Самары Олег Фурсов уже не первый год привлекает меценатов к благоустройству города даже вне концессионных соглашений. Например, инвесторы безвозмездно вкладывают деньги в ремонт фасадов некоторых городских зданий.
 
16 марта, на пленарном заседании гордумы, депутаты единогласно проголосовали за оба вопроса повестки в двух чтениях. Олег Фурсов поблагодарил их за совместную работу и оперативность.
 
Комментарии

Олег Фурсов, глава Самары:
 
- Идет финишный год перед чемпионатом мира по футболу, и многие вопросы нам приходится решать быстро. Ситуация диктует совершенно другой темп и отношение к работе, чем в прежние годы. Пока мы выполняем поставленный план. Результаты работы по этому году достаточно неплохие. В конкурсе на прозрачные закупки город занял одно из лидирующих мест по всей России. Напомню, что администрации в прошлом году удалось запустить процедуру более бережного и эффективного использования бюджетных средств. Это позволило решить ряд задач. И сегодня Самара подтвердила финансовый рейтинг BB+. На уровне многих городов мы смотримся достаточно уверенно. Но в то же время мы понимаем, что перед городом стоят серьезные и амбициозные задачи, которые требуют больших финансовых затрат. Поэтому вместе будем думать, как эти задачи решать.
Дата: 16 марта 2017 , 15:22
174
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба Думы городского округа Самара
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