В Самаре открылась выставка Юрия Землякова
Заслуженный артист Самарской области Юрий Земляков - один из старожилов Самарского ТЮЗа. Он сыграл огромное количество ролей и в детских спектаклях, и в постановках классических пьес, которые не раз становились событием в театральной жизни Самары.
Не так давно он открыл в себе еще одно дарование - художественное. И свой 60-й день рождения любимец самарской публики решил отметить выставкой в родном Доме актера.
- У меня в этом году сразу несколько круглых дат, - сказал Юрий Кузьмич на открытии выставки. - 60 лет со дня рождения, 40 лет актерской работы и 35 лет с того момента, как меня приняли в члены Союза театральных деятелей России.
Он рассказал, что открыл в себе талант художника еще в школе: однажды на уроке нарисовал карандашом портрет Ленина, да так похоже, что учительница испугалась. Паренек точно схватил лукавую сущность вождя, и рисунок получился больше похожим на шарж. Времена были суровые. И учительница строго-настрого запретила ему рисовать.
О своей неосуществленной детской мечте Юрий Кузьмич вспомнил не так давно. И ему сразу захотелось писать портреты - коллег-актеров, друзей, близких и своих юных зрителей. Когда в конце спектакля, на поклоне, Юрий Кузьмич смотрит со сцены в зрительный зал, столько он видит этих полных интереса и сопереживания прекрасных молодых лиц!
Одним из первых он написал портрет своего друга Олега Белова. В этом портрете много любви и восхищения этим большим актером и мужественным человеком, который превозмог серьезный недуг и нашел в себе силы вернуться в профессию. Олег Белов вместе с супругой пришел поздравить своего коллегу с днем рождения и с очередным вернисажем.
Пишет Юрий Земляков свои портреты маслом, и такими тонкими, прозрачными мазками, что кажется, что это светящиеся изнутри акварели. Удивительно сходство портретов с оригиналом, не часто это удается даже профессионалам. Но Юрий Кузьмич не останавливается на достигнутом. Он овладевает многослойной живописью, и теперь в его коллекции появляются натюрморты и множество «портретов» домашних животных.
Увлечение своего деда разделяет внук Макар, который с выражением прочел ему «Песню о картинах» Александра Кушнера. Всем стало очевидно, что в семье у актеров Земляковых подрастает продолжатель династии.
Юрий Кузьмич отметил свой юбилей не только выставкой картин, но и, как положено актеру, хорошей ролью. На его трагика Громилова можно посмотреть в «СамАрте» в спектакле «Таланты и поклонники» с 17 марта. (16+)
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 марта 2017
126
16 марта 2017
113
16 марта 2017
170
16 марта 2017
134
16 марта 2017
159
16 марта 2017
148
16 марта 2017 , 18:22
93
В Самаре состоялась передача средств, собранных в рамках благотворительного аукциона «Подари надежду»
Сегодня вырученные средства были переданы 15 семьям. Деньги помогут детям пройти...
16 марта 2017 , 17:53
111
Начался прием заявок на участие в конкурсе грантов в сфере молодежной политики и культуры и искусства
Конкурс проводится ежегодно администрацией Самары.
16 марта 2017 , 17:50
159
Авария произошла вчера в 16:00 возле одного из домов, расположенных на улице Юбилейной в...
16 марта 2017 , 17:16
126
Об этом сообщает Фонд капитального ремонта региона.
16 марта 2017 , 17:14
113
Торжество пройдет 21 марта в 14:00 в Филармонии.
16 марта 2017 , 16:50
170
По версии следствия, в ноябре прошлого года 37-летняя подозреваемая, занимая должность...
16 марта 2017 , 16:46
134
Он был обнаружен сегодня днем в подвале многоквартирного дома на Ташкентской. Как пишет...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5616
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4758
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3743
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3691
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1198
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
784
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
842
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
701
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...