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В Самаре открылась выставка Юрия Землякова

Заслуженный артист Самарской области Юрий Земляков - один из старожилов Самарского ТЮЗа. Он сыграл огромное количество ролей и в детских спектаклях, и в постановках классических пьес, которые не раз становились событием в театральной жизни Самары. 
 
Не так давно он открыл в себе еще одно дарование - художественное. И свой 60-й день рождения любимец самарской публики решил отметить выставкой в родном Доме актера. 
 
- У меня в этом году сразу несколько круглых дат, - сказал Юрий Кузьмич на открытии выставки. - 60 лет со дня рождения, 40 лет актерской работы и 35 лет с того момента, как меня приняли в члены Союза театральных деятелей России. 
 
Он рассказал, что открыл в себе талант художника еще в школе: однажды на уроке нарисовал карандашом портрет Ленина, да так похоже, что учительница испугалась. Паренек точно схватил лукавую сущность вождя, и рисунок получился больше похожим на шарж. Времена были суровые. И учительница строго-настрого запретила ему рисовать. 
 
О своей неосуществленной детской мечте Юрий Кузьмич вспомнил не так давно. И ему сразу захотелось писать портреты - коллег-актеров, друзей, близких и своих юных зрителей. Когда в конце спектакля, на поклоне, Юрий Кузьмич смотрит со сцены в зрительный зал, столько он видит этих полных интереса и сопереживания прекрасных молодых лиц! 
 
Одним из первых он написал портрет своего друга Олега Белова. В этом портрете много любви и восхищения этим большим актером и мужественным человеком, который превозмог серьезный недуг и нашел в себе силы вернуться в профессию. Олег Белов вместе с супругой пришел поздравить своего коллегу с днем рождения и с очередным вернисажем. 
 
Пишет Юрий Земляков свои портреты маслом, и такими тонкими, прозрачными мазками, что кажется, что это светящиеся изнутри акварели. Удивительно сходство портретов с оригиналом, не часто это удается даже профессионалам. Но Юрий Кузьмич не останавливается на достигнутом. Он овладевает многослойной живописью, и теперь в его коллекции появляются натюрморты и множество «портретов» домашних животных. 
 
Увлечение своего деда разделяет внук Макар, который с выражением прочел ему «Песню о картинах» Александра Кушнера. Всем стало очевидно, что в семье у актеров Земляковых подрастает продолжатель династии. 
 
Юрий Кузьмич отметил свой юбилей не только выставкой картин, но и, как положено актеру, хорошей ролью. На его трагика Громилова можно посмотреть в «СамАрте» в спектакле «Таланты и поклонники» с 17 марта. (16+)
 
Дата: 16 марта 2017 , 15:02
137
Автор текста: Татьяна Гриднева
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