В Самаре открылась выставка Юрия Землякова

Не так давно он открыл в себе еще одно дарование - художественное. И свой 60-й день рождения любимец самарской публики решил отметить выставкой в родном Доме актера.

- У меня в этом году сразу несколько круглых дат, - сказал Юрий Кузьмич на открытии выставки. - 60 лет со дня рождения, 40 лет актерской работы и 35 лет с того момента, как меня приняли в члены Союза театральных деятелей России.

Он рассказал, что открыл в себе талант художника еще в школе: однажды на уроке нарисовал карандашом портрет Ленина, да так похоже, что учительница испугалась. Паренек точно схватил лукавую сущность вождя, и рисунок получился больше похожим на шарж. Времена были суровые. И учительница строго-настрого запретила ему рисовать.

О своей неосуществленной детской мечте Юрий Кузьмич вспомнил не так давно. И ему сразу захотелось писать портреты - коллег-актеров, друзей, близких и своих юных зрителей. Когда в конце спектакля, на поклоне, Юрий Кузьмич смотрит со сцены в зрительный зал, столько он видит этих полных интереса и сопереживания прекрасных молодых лиц!

Одним из первых он написал портрет своего друга Олега Белова. В этом портрете много любви и восхищения этим большим актером и мужественным человеком, который превозмог серьезный недуг и нашел в себе силы вернуться в профессию. Олег Белов вместе с супругой пришел поздравить своего коллегу с днем рождения и с очередным вернисажем.

Пишет Юрий Земляков свои портреты маслом, и такими тонкими, прозрачными мазками, что кажется, что это светящиеся изнутри акварели. Удивительно сходство портретов с оригиналом, не часто это удается даже профессионалам. Но Юрий Кузьмич не останавливается на достигнутом. Он овладевает многослойной живописью, и теперь в его коллекции появляются натюрморты и множество «портретов» домашних животных.

Увлечение своего деда разделяет внук Макар, который с выражением прочел ему «Песню о картинах» Александра Кушнера. Всем стало очевидно, что в семье у актеров Земляковых подрастает продолжатель династии.

Юрий Кузьмич отметил свой юбилей не только выставкой картин, но и, как положено актеру, хорошей ролью. На его трагика Громилова можно посмотреть в «СамАрте» в спектакле «Таланты и поклонники» с 17 марта. (16+)