Самарские «летчики» завершили сезон в четвертьфинале плей-офф
Хоккеисты ЦСК ВВС не смогли пройти четвертьфинальную стадию плей-офф первенства Высшей хоккейной лиги, уступив смоленскому «Славутичу» дважды в гостях (2:4,1:7) и вчера дома (1:3). Счет в серии – 0:3.
В домашней встрече подопечные Сергея Сошникова уже в первом периоде проигрывали две безответные шайбы, сумев отквитать одну только за полторы минуты до финальной сирены. Еще один гол в пустые ворота «летчики» получили, сняв вратаря.
ЦСК ВВС выбыл из Кубка федерации и попрощался со старым Дворцом спорта, который после своей полувековой истории скоро вступит в стадию коренной реконструкции. В какой лиге ЦСК ВВС будет проводить следующий сезон – пока неизвестно. Клуб по-прежнему обременен долгами, причем десятилетней давности.
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