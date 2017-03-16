Самарские «летчики» завершили сезон в четвертьфинале плей-офф

В домашней встрече подопечные Сергея Сошникова уже в первом периоде проигрывали две безответные шайбы, сумев отквитать одну только за полторы минуты до финальной сирены. Еще один гол в пустые ворота «летчики» получили, сняв вратаря.









ЦСК ВВС выбыл из Кубка федерации и попрощался со старым Дворцом спорта, который после своей полувековой истории скоро вступит в стадию коренной реконструкции. В какой лиге ЦСК ВВС будет проводить следующий сезон – пока неизвестно. Клуб по-прежнему обременен долгами, причем десятилетней давности.