В Самарской области увеличились объемы промышленного производства

При этом, по сведениям организаций, которые предоставили данные в Самарастат, суммарная задолженность перед работниками по заработной плате за месяц уменьшилась на 7,8 миллиона рублей (на 15,0%) и составила 43,8 миллиона рублей. Вся эта сумма просроченной задолженности по заработной плате сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций. Эта задолженность сложилась в организациях обрабатывающих производств и образования. В основном в должниках оказались работодатели из Тольятти, Октябрьска и муниципального района Сызранский.