Самарский аэропорт «Курумоч» вошел в рейтинг лучших аэропортов мира
Рейтинг был составлен престижным отраслевым агентством Skytrax (Великобритания) в рамках премии World Airport Awards.
Аэропорт Самары занял восьмое место в номинации «Лучший аэропорт макрорегиона Россия и СНГ» и третье место в номинации «Лучший региональный аэропорт макрорегиона Россия и СНГ».
World Airport Awards считается одной из наиболее престижных наград для аэропортов в вопросах качества обслуживания. Награду также называют Passenger’s Choice Awards, так как она присуждается по итогам отзывов пассажиров. В опросе, проходившем с июля 2016 года до февраля 2017 года, приняли участие около 14 миллионов путешественников из более чем 100 стран мира. Пассажиры оценивали аэропорт по 39 критериям (удобство регистрации, прохождения досмотра и т.д).
«Такое признание на международном уровне, безусловно, очень приятно, ведь это результат той серьезной работы, которая была проделана за последние годы. Мы построили один из самых технологичных, комфортных и красивых аэровокзальных комплексов в России, и ежедневно продолжаем работать над развитием сервисов для пассажиров», - подчеркивает исполнительный директор АО «Международный аэропорт Курумоч» Константин Былинин.
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