Полиция закрыла три нелегальных игровых зала в Самаре

По результатам проверки сотрудники полиции по адресам: улица Льва Толстого, 49 и 60; улица Потапова, 81б изъяли по одному игровому терминалу, на улице Карбышева, 64а - два игровых терминала. В настоящее время сотрудниками территориальных отделов полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки.