Полиция закрыла три нелегальных игровых зала в Самаре
Прокуратура города в ходе проверки в Самарском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах обнаружила незаконные игорные помещения с использованием игровых терминалов.
По результатам проверки сотрудники полиции по адресам: улица Льва Толстого, 49 и 60; улица Потапова, 81б изъяли по одному игровому терминалу, на улице Карбышева, 64а - два игровых терминала. В настоящее время сотрудниками территориальных отделов полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки.
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