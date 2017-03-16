86 свиней в Самарской области могли умереть от африканской чумы

По клиническим признакам и патологоанатомическим изменениям специалистами департамента ветеринарии Самарской области был поставлен предварительный диагноз - африканская чума свиней. Для окончательного подтверждения диагноза пробы направили в Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимире. В настоящее время для того, чтобы не допустить распространения болезни, проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и специальные противоэпизоотические мероприятия.