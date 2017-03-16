В Самаре сапожники в ходе ссоры ударили мужчину молотком по голове

По предварительной версии полицейских, между клиентом киоска по ремонту обуви и его работниками произошел конфликт. Клиент в ходе ссоры получил удар молотком по голове. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Предполагаемых злоумышленников, двух работников киоска, задержали сотрудники уголовного розыска ОП №1 Управления МВД России по Самаре. Мужчины ранее к уголовной ответственности не привлекались. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все подробности произошедшего.