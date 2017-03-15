Суд избавил «Самарский Дом Печати» от налоговых долгов

Издательство просило признать 11 миллионов рублей безнадежными к взысканию и освободить его от обязанности платить налоги на эту сумму. Суд встал на сторону истца и удовлетворил его заявление.

Издательство в настоящее время проходит через процедуру банкротства. Заявление к ИФНС поступило в Арбитражный суд по инициативе конкурсного управляющего общества. Примечательно, что в 2016 году налоговая служба пыталась добиться отстранения конкурсного управляющего «Самарского Дома Печати» от банкротства типографии.