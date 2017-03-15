Начался прием документов от претендентов на пост мэра Тольятти
Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тольяттинская гордума приняла 13 марта на внеочередном заседании.
До 3 апреля кандидаты кроме заявления должны предоставить анкеты, справки об отсутствии судимости, сведения о доходах, расходах, имуществе. Кандидатам также необходимо представить свои программы по развитию города и проекты решения основных проблем социально-экономического развития Тольятти. Пока на эту должность претендует только экс-мэр Тольятти Сергей Андреев. Срок его полномочий истек 12 марта.
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