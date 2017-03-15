Начался прием документов от претендентов на пост мэра Тольятти

До 3 апреля кандидаты кроме заявления должны предоставить анкеты, справки об отсутствии судимости, сведения о доходах, расходах, имуществе. Кандидатам также необходимо представить свои программы по развитию города и проекты решения основных проблем социально-экономического развития Тольятти. Пока на эту должность претендует только экс-мэр Тольятти Сергей Андреев. Срок его полномочий истек 12 марта.