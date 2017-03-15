В Самарской области мужчина привлек несовершеннолетних к краже

По версии предварительного следствия, вечером 21 декабря 2016 года подозреваемый в селе Старый Буян предложил двум 13-летним подросткам вместе совершить кражу из какого-либо дома. Несовершеннолетние отказались от предложения, но мужчина, пообещав поделить все похищенное имущество пополам, добился их согласия. Далее он вместе с несовершеннолетними подельниками проник в один из домов, откуда они тайно похитили 30 тысяч рублей, золотую печатку, металлоискатель, старинные царские монеты времен Николая II и другое имущество на 86 тысяч рублей. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Основная часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и возвращена собственнику.