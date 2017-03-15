Самарский водитель сбил двух девушек и скрылся

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного автомобиля двигался со стороны улицы Георгия Димитрова в направлении проспекта Кирова и начал осуществлять поворот во двор. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на двух девушек, пересекавших дворовой проезд по тротуару. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим первую помощь.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности произошедшего. Граждан, ставших свидетелями данного ДТП или располагающих достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просят обращаться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самара по адресу: ул. Литвинова, 360, либо сообщить по телефонам: (846) 228-53-49 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Стражи порядка гарантируют конфиденциальность.