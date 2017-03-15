АО «Жигулевское пиво» задолжало за капремонт 80 тысяч рублей
В Арбитражном суде Самарской области рассматривается исковое заявление регионального Фонда капитального ремонта о взыскании задолженности с АО «Жигулевское пиво».
Согласно материалам дела, пивзавод задолжал Фонду больше 80 тысяч рублей за период с 1 августа 2014 года по 31 августа 2016 года. Представители «Жигулевского пива» утверждают, что спорные помещения они сдают в аренду ООО «Самарская лука» и ООО «Восемнадцать восемьдесят один». Последние привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц. Разбирательство по этому делу продолжается.
Необходимость во взимании взносов за капремонт возникла из-за быстрого увеличения доли ветхого и аварийного жилья в РФ. Если в 1990 году она составляла 32,2 миллиона квадратных метров (1,3% от общего жилого фонда), то к 2010 году приблизилась к 100 миллионам квадратных метров (более 3%). При этом регионы вынуждены сами искать средства для капитального ремонта жилых помещений. Крупные предприятия, своевременно оплачивающие взносы за капремонт, демонстрируют таким образом социальную ответственность перед регионом, на территории которого они ведут свою деятельность.
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