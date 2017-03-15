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В Самарской области расширяется список работ по капремонту

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефедова.
 
Расширяются работы по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. Устанавливается размер предельной стоимости для таких работ в многоквартирных домах, имеющих 18 этажей и более. Также дополняется список работ по ремонту фасадов: устанавливается размер предельной стоимости работ по оштукатуриванию и окраске фасадов с ремонтом балконных плит, ограждений и отмостки. В целом же, стоимость капремонта общего имущества в многоквартирном доме пока остается на уровне 2016 года.
Дата: 15 марта 2017 , 12:58
130
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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