В Самарской области расширяется список работ по капремонту

Расширяются работы по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. Устанавливается размер предельной стоимости для таких работ в многоквартирных домах, имеющих 18 этажей и более. Также дополняется список работ по ремонту фасадов: устанавливается размер предельной стоимости работ по оштукатуриванию и окраске фасадов с ремонтом балконных плит, ограждений и отмостки. В целом же, стоимость капремонта общего имущества в многоквартирном доме пока остается на уровне 2016 года.