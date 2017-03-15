Самарцы включились в дискуссии об имянаречении

Много месяцев идет обсуждение внесенного в Госдуму РФ законопроекта о запрете регистрации имен с использованием числительных, символов, должностей, рангов, ненормативной лексики. Есть немало сторонников иного взгляда, выступающих против всяческих запретов и ограничений. Они полагают, что это сугубо семейное дело, каким именем называть ребенка, и государству не стоит вмешиваться. На сегодня право родителей на выбор имени для ребенка у нас в стране никак не ограничено. Органы ЗАГС не имеют права отказывать в регистрации имени, даже если оно кажется неблагозвучным, оскорбительным или труднопроизносимым.



В дискуссии активно включилась Самара. Общественная палата Самарской области совместно с управлением ЗАГС выпустили брошюру с перечнем имен, которые даются юным самарчанам в последние годы. Информационное издание «Социально-правовые аспекты значения имени в жизни человека» подготовило и выпустило в свет эти ведомства в сотрудничестве с областной Нотариальной палатой. В ЗАГСах и женских консультациях активизируется разъяснительная, информационная работа. А вчера в самарском Дворце бракосочетаний прошел круглый стол на эту тему. Перед его началом участникам представили рисунки юных художников, которые изобразили те или иные ассоциации, связанные с нестандартными именами. Например, каким вырастит малыш с именем Кит или девочка Турбина.



Участники самарского круглого стола были единодушны: с именами надо наводить порядок, поскольку «креативно» мыслящие родители вряд ли отдают себе отчет, что обрекают ребенка с именем Монстр Хай, Дурдона или Нарцисс на пожизненный психологический прессинг.



- Право ребенка на имя – одно из важнейших его прав, которое должно гарантировать комфорт общения на протяжении всей жизни, ведь человек всегда будет находиться в социуме, среди людей, - отметила уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова. - Эта тема, казалось бы, сугубо личная, но с другой стороны, имя играет очень важную роль в судьбе человека. Потому нужна информационно-просветительская работа по поиску баланса между свободой выбора родителей и правом ребенка на благозвучное имя, соответствующее нормам морали, традициям.